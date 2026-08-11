Tesco Aktie News: Tesco am Nachmittag schwächer

Die Tesco-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,7 Prozent auf 4,61 GBP ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'862 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Tesco-Aktie ging bis auf 4,60 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,69 GBP. Zuletzt wurden via London 2'463'166 Tesco-Aktien umgesetzt.

Am 25.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,08 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 10,31 Prozent Plus fehlen der Tesco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 4,08 GBP erreichte der Anteilsschein am 12.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 11,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,156 GBP. Im Vorjahr hatte Tesco 0,140 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 08.10.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 06.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Tesco.

Experten taxieren den Tesco-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,308 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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