Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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11.08.2026 12:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Mittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Tesco gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesco-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 4,61 GBP abwärts.
Die Tesco-Aktie musste um 12:28 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 4,61 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'853 Punkten steht. Im Tief verlor die Tesco-Aktie bis auf 4,61 GBP. Bei 4,69 GBP eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesco-Aktien beläuft sich auf 840'143 Stück.
Am 25.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,08 GBP an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,08 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.08.2025 bei 4,08 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesco-Aktie 13,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2026 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,156 GBP aus.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 08.10.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Tesco-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 06.10.2027.
Experten taxieren den Tesco-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,308 GBP je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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