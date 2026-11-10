Tesco Aktie News: Tesco verliert am Vormittag

Die Tesco-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 5,46 GBP abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'854 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Tesco-Aktie bis auf 5,45 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 5,56 GBP. Zuletzt wurden via London 337'828 Tesco-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 5,67 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,92 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.01.2026 bei 4,12 GBP. Der aktuelle Kurs der Tesco-Aktie ist somit 24,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,158 GBP, nach 0,140 GBP im Jahr 2026.

Am 14.04.2027 werden die Q4 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 12.04.2028 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2028 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Tesco im Jahr 2027 0,317 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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