Tesco Aktie News: Tesco fällt am Dienstagnachmittag

Um 16:28 Uhr fiel die Tesco-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 5,49 GBP ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'793 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Tesco-Aktie ging bis auf 5,45 GBP. Bei 5,56 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Der Tagesumsatz der Tesco-Aktie belief sich zuletzt auf 3'115'082 Aktien.

Am 06.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,67 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,24 Prozent. Am 24.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,12 GBP. Mit Abgaben von 25,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Tesco-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,158 GBP ausgeschüttet werden.

Am 14.04.2027 dürfte die Q4 2027-Bilanz von Tesco veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2028-Ergebnisse wird von Experten am 12.04.2028 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,317 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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