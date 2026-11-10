Tesco Aktie News: Tesco am Dienstagmittag mit Verlusten

Um 12:28 Uhr rutschte die Tesco-Aktie in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 5,49 GBP ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'830 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Tesco-Aktie bei 5,45 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,56 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'044'744 Tesco-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.11.2026 auf bis zu 5,67 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesco-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,12 GBP ab. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 33,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Tesco-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,158 GBP ausgeschüttet werden.

Am 14.04.2027 werden die Q4 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2028-Bilanz von Tesco rechnen Experten am 12.04.2028.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,317 GBP je Tesco-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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