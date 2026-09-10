Tesco Aktie News: Tesco am Donnerstagvormittag im Minus

Die Tesco-Aktie musste um 09:28 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 4,68 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'685 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Tesco-Aktie bei 4,65 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,68 GBP. Bisher wurden heute 147'462 Tesco-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 5,08 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,12 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,97 Prozent.

Zuletzt erhielten Tesco-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,157 GBP aus.

Tesco wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 08.10.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 06.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Tesco.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Tesco-Gewinn in Höhe von 0,309 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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