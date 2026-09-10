Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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10.09.2026 16:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Donnerstagnachmittag im Minusbereich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 4,68 GBP nach.
Die Tesco-Aktie notierte um 16:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 4,68 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'614 Punkten liegt. Die Tesco-Aktie sank bis auf 4,65 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,68 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'344'404 Tesco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 25.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,08 GBP an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie. Am 24.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,12 GBP. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 13,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,140 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,157 GBP.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 08.10.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Tesco rechnen Experten am 06.10.2027.
In der Tesco-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,309 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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