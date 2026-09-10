Tesco Aktie News: Tesco am Donnerstagmittag im Minus

Um 12:28 Uhr ging es für die Tesco-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 4,67 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'632 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Tesco-Aktie bis auf 4,65 GBP ein. Bei 4,68 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 583'571 Tesco-Aktien umgesetzt.

Am 25.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,08 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesco-Aktie derzeit noch 8,89 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.01.2026 bei 4,12 GBP. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 13,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2026 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,157 GBP aus.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 08.10.2026 erwartet. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Tesco möglicherweise am 06.10.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesco ein EPS in Höhe von 0,309 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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