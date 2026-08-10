Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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10.08.2026 09:29:00
Tesco Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Tesco
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 4,73 GBP.
Die Tesco-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 4,73 GBP abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'885 Punkten realisiert. Die Tesco-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,73 GBP nach. Bei 4,75 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im London-Handel wechselten bis jetzt 200'935 Tesco-Aktien den Besitzer.
Am 25.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,08 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,36 Prozent hinzugewinnen. Bei 4,07 GBP erreichte der Anteilsschein am 09.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2026 erhielten Tesco-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,156 GBP.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Tesco am 08.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Tesco rechnen Experten am 06.10.2027.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,308 GBP je Tesco-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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