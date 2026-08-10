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10.08.2026 16:29:00

Tesco Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Tesco

Tesco Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Tesco

Die Aktie von Tesco gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 1,3 Prozent auf 4,69 GBP.

Tesco
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Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung um 16:28 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 4,69 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'831 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Tesco-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,68 GBP aus. Bei 4,75 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten 3'487'047 Tesco-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2026 auf bis zu 5,08 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 8,34 Prozent Plus fehlen der Tesco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 4,07 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesco-Aktie 13,22 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,156 GBP. Im Vorjahr erhielten Tesco-Aktionäre 0,140 GBP je Wertpapier.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Tesco am 08.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Tesco.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,308 GBP je Tesco-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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