Tesco Aktie News: Tesco am Montagmittag mit Kursabschlägen

Um 12:28 Uhr rutschte die Tesco-Aktie in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 4,74 GBP ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'873 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Tesco-Aktie bei 4,70 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,75 GBP. Bisher wurden heute 1'917'775 Tesco-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2026 auf bis zu 5,08 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesco-Aktie 7,15 Prozent zulegen. Am 09.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,07 GBP ab. Abschläge von 14,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Tesco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,156 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesco 0,140 GBP aus.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 08.10.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 06.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Tesco.

Experten taxieren den Tesco-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,308 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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