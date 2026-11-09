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09.11.2026 09:29:00
Tesco Aktie News: Tesco verteidigt am Montagvormittag Tendenz
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Tesco. Mit einem Kurs von 5,54 GBP zeigte sich die Tesco-Aktie im London-Handel zuletzt kaum verändert.
Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der Tesco-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 5,54 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'687 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Tesco-Aktie bis auf 5,54 GBP. Die Tesco-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,51 GBP nach. Den Handelstag beging das Papier bei 5,53 GBP. Zuletzt wechselten via London 118'529 Tesco-Aktien den Besitzer.
Am 06.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,67 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 2,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.01.2026 bei 4,12 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Tesco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,158 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesco 0,140 GBP aus.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2027 dürfte Tesco am 14.04.2027 präsentieren. Am 12.04.2028 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2028 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,317 GBP je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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