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09.11.2026 16:29:00
Tesco Aktie News: Tesco büsst am Nachmittag ein
Die Aktie von Tesco gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesco-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 1,2 Prozent auf 5,48 GBP ab.
Um 16:28 Uhr rutschte die Tesco-Aktie in der London-Sitzung um 1,2 Prozent auf 5,48 GBP ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'749 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Tesco-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,46 GBP aus. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,53 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'107'928 Tesco-Aktien.
Am 06.11.2026 markierte das Papier bei 5,67 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,58 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 4,12 GBP fiel das Papier am 24.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Tesco-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,140 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,158 GBP aus.
Die Tesco-Bilanz für Q4 2027 wird am 14.04.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2028-Bilanz auf den 12.04.2028.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Tesco-Gewinn in Höhe von 0,317 GBP je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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