Tesco Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von Tesco

Um 12:28 Uhr ging es für die Tesco-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 5,50 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'757 Punkten steht. Die Tesco-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,49 GBP nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,53 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 961'095 Tesco-Aktien.

Bei 5,67 GBP markierte der Titel am 06.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 3,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.01.2026 (4,12 GBP). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesco-Aktie 25,13 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Tesco-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,158 GBP aus.

Mit der Q4 2027-Bilanzvorlage von Tesco wird am 14.04.2027 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2028-Bilanz können Tesco-Anleger Experten zufolge am 12.04.2028 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Tesco im Jahr 2027 0,317 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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