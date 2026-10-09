Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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09.10.2026 09:29:00
Tesco Aktie News: Tesco zeigt sich am Freitagvormittag freundlich
Die Aktie von Tesco gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Tesco-Aktie im London-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 5,11 GBP zu.
Um 09:28 Uhr ging es für das Tesco-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 5,11 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'532 Punkten tendiert. Die Tesco-Aktie legte bis auf 5,11 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,07 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesco-Aktien beläuft sich auf 915'688 Stück.
Am 08.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,13 GBP an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,27 Prozent. Bei 4,12 GBP fiel das Papier am 24.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Tesco-Aktie ist somit 19,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,158 GBP.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2027 dürfte Tesco am 14.04.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.04.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2028-Bilanz von Tesco.
Den erwarteten Gewinn je Tesco-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 0,316 GBP fest.
Redaktion finanzen.ch
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