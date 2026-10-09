Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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09.10.2026 16:29:00
Tesco Aktie News: Tesco legt am Nachmittag zu
Die Aktie von Tesco zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesco nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 5,04 GBP.
Die Aktionäre schickten das Papier von Tesco nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,7 Prozent auf 5,04 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'558 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Tesco-Aktie sogar auf 5,16 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 5,07 GBP. Bisher wurden via London 6'525'339 Tesco-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2026 bei 5,16 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,45 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,12 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,158 GBP. Im Vorjahr hatte Tesco 0,140 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2027 dürfte Tesco am 14.04.2027 präsentieren. Am 12.04.2028 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2028 präsentieren.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,316 GBP je Tesco-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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