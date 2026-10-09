Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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09.10.2026 12:29:00
Tesco Aktie News: Tesco zeigt sich am Mittag gestärkt
Die Aktie von Tesco gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Tesco-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 5,05 GBP.
Im London-Handel gewannen die Tesco-Papiere um 12:28 Uhr 1,0 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'537 Punkten liegt. Die Tesco-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,16 GBP aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,07 GBP. Von der Tesco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'325'410 Stück gehandelt.
Bei 5,16 GBP markierte der Titel am 09.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 2,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.01.2026 (4,12 GBP). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesco-Aktie 22,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Tesco-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,140 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,158 GBP aus.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2027 wird am 14.04.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2028-Bilanz auf den 12.04.2028.
Experten gehen davon aus, dass Tesco im Jahr 2027 0,316 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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