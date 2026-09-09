Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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09.09.2026 09:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Vormittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Tesco. Zuletzt ging es für die Tesco-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 4,72 GBP.
Die Aktionäre schickten das Papier von Tesco nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,5 Prozent auf 4,72 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'789 Punkten steht. In der Spitze fiel die Tesco-Aktie bis auf 4,71 GBP. Bei 4,73 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden via London 179'741 Tesco-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 5,08 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesco-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 24.01.2026 Kursverluste bis auf 4,12 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Tesco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,157 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesco 0,140 GBP aus.
Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Tesco wird am 08.10.2026 gerechnet. Am 06.10.2027 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesco-Aktie in Höhe von 0,309 GBP im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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