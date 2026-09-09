Tesco Aktie News: Tesco verbilligt sich am Nachmittag

Um 16:28 Uhr fiel die Tesco-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 4,67 GBP ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'688 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesco-Aktie bisher bei 4,67 GBP. Bei 4,73 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1'208'868 Tesco-Aktien umgesetzt.

Am 25.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,08 GBP an. Der aktuelle Kurs der Tesco-Aktie ist somit 8,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.01.2026 bei 4,12 GBP. Der aktuelle Kurs der Tesco-Aktie ist somit 11,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,140 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,157 GBP.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 08.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Tesco rechnen Experten am 06.10.2027.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,309 GBP je Tesco-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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