Tesco Aktie News: Tesco büsst am Mittwochmittag ein

Die Tesco-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 4,72 GBP abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'752 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Tesco-Aktie ging bis auf 4,71 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,73 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 544'796 Tesco-Aktien umgesetzt.

Am 25.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,08 GBP an. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,70 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 24.01.2026 auf bis zu 4,12 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie.

Zuletzt erhielten Tesco-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,157 GBP aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.10.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Tesco-Anleger Experten zufolge am 06.10.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Tesco-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 0,309 GBP fest.

Redaktion finanzen.ch

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