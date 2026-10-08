Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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08.10.2026 09:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Donnerstagvormittag mit Kursplus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Tesco. Zuletzt sprang die Tesco-Aktie im London-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 4,89 GBP zu.
Die Tesco-Aktie notierte im London-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 2,8 Prozent auf 4,89 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'378 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Tesco-Aktie bis auf 4,90 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,78 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 893'749 Tesco-Aktien den Besitzer.
Bei 5,08 GBP markierte der Titel am 25.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesco-Aktie mit einem Kursplus von 3,90 Prozent wieder erreichen. Am 24.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,12 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesco-Aktie 15,77 Prozent sinken.
Tesco-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,140 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,155 GBP aus.
Am 14.04.2027 dürfte die Q4 2027-Bilanz von Tesco veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2028-Kennzahlen am 12.04.2028.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Tesco-Gewinn in Höhe von 0,309 GBP je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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