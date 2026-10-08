Tesco Aktie News: Tesco am Nachmittag auf Höhenflug

Um 16:28 Uhr stieg die Tesco-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 7,3 Prozent auf 5,10 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'481 Punkten liegt. In der Spitze legte die Tesco-Aktie bis auf 5,11 GBP zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,78 GBP. Zuletzt wurden via London 15'739'508 Tesco-Aktien umgesetzt.

Am 08.10.2026 markierte das Papier bei 5,11 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesco-Aktie derzeit noch 0,20 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.01.2026 (4,12 GBP). Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 23,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,155 GBP. Im Vorjahr hatte Tesco 0,140 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommende Q4 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.04.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2028-Kennzahlen am 12.04.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,309 GBP je Aktie in den Tesco-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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