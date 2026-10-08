Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
08.10.2026 16:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Nachmittag auf Höhenflug
Die Aktie von Tesco gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Tesco-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 7,3 Prozent auf 5,10 GBP nach oben.
Um 16:28 Uhr stieg die Tesco-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 7,3 Prozent auf 5,10 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'481 Punkten liegt. In der Spitze legte die Tesco-Aktie bis auf 5,11 GBP zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,78 GBP. Zuletzt wurden via London 15'739'508 Tesco-Aktien umgesetzt.
Am 08.10.2026 markierte das Papier bei 5,11 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesco-Aktie derzeit noch 0,20 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.01.2026 (4,12 GBP). Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 23,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,155 GBP. Im Vorjahr hatte Tesco 0,140 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die kommende Q4 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.04.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2028-Kennzahlen am 12.04.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,309 GBP je Aktie in den Tesco-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie
FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: Das ist die Dividende von Tesco
Warren Buffett: Wie Fehler seine Anlagestrategie geprägt haben
FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Tesco-Aktionäre freuen
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tesco PLC
|
12:29
|Tesco Aktie News: Tesco zeigt sich am Mittag gestärkt (finanzen.ch)
|
09:29
|Tesco Aktie News: Tesco zeigt sich am Freitagvormittag freundlich (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Tesco Aktie News: Tesco am Nachmittag auf Höhenflug (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Zuversicht in London: So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 gibt mittags nach (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Tesco PLC
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Tesco am 08.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren im Plus am letzten Handelstag der Woche. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.