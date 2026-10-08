Tesco Aktie News: Tesco zieht am Donnerstagmittag an

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Tesco zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 4,8 Prozent auf 4,99 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'415 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Tesco-Aktie sogar auf 4,99 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,78 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 6'409'446 Tesco-Aktien.

Am 25.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,08 GBP an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,90 Prozent. Bei einem Wert von 4,12 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.01.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesco-Aktie 17,40 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,155 GBP. Im Vorjahr erhielten Tesco-Aktionäre 0,140 GBP je Wertpapier.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2027 wird am 14.04.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 12.04.2028 dürfte Tesco die Q4 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Tesco-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,309 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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