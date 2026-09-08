Tesco Aktie News: Tesco am Vormittag in Grün

Die Tesco-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 4,76 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'823 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Tesco-Aktie bis auf 4,77 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,75 GBP. Zuletzt wurden via London 156'509 Tesco-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,08 GBP. Dieser Kurs wurde am 25.02.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,72 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,12 GBP ab. Abschläge von 13,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Tesco-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,157 GBP ausgeschüttet werden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.10.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Tesco-Anleger Experten zufolge am 06.10.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesco im Jahr 2027 0,309 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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