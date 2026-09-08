Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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08.09.2026 16:29:00
Tesco Aktie News: Tesco zeigt sich am Dienstagnachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tesco. Zuletzt stieg die Tesco-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 4,76 GBP.
Um 16:28 Uhr wies die Tesco-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 4,76 GBP nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'831 Punkten tendiert. Die Tesco-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,81 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,75 GBP. Bisher wurden heute 1'686'524 Tesco-Aktien gehandelt.
Am 25.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,08 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 6,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,12 GBP ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesco-Aktie 15,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2026 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,157 GBP aus.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Tesco am 08.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Tesco rechnen Experten am 06.10.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesco einen Gewinn von 0,309 GBP je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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