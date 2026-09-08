Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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08.09.2026 12:29:00
Tesco Aktie News: Anleger greifen bei Tesco am Mittag zu
Die Aktie von Tesco gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 4,80 GBP zu.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 4,80 GBP zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'818 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Tesco-Aktie bei 4,80 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,75 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesco-Aktien beläuft sich auf 774'891 Stück.
Am 25.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,08 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesco-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.01.2026 bei 4,12 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Tesco-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,140 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,157 GBP belaufen.
Tesco wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 08.10.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 06.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Tesco.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,309 GBP je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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