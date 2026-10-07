Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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07.10.2026 09:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Mittwochvormittag im Aufwind
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 4,71 GBP.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der London-Sitzung 0,1 Prozent auf 4,71 GBP zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'497 Punkten notiert. In der Spitze legte die Tesco-Aktie bis auf 4,74 GBP zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,71 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 130'358 Tesco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 25.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,08 GBP an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,12 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Tesco-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,140 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,155 GBP aus.
Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.10.2026 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2028-Bilanz am 12.04.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesco-Aktie in Höhe von 0,309 GBP im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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