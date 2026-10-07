Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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07.10.2026 16:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Nachmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Tesco. Zuletzt wies die Tesco-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 4,73 GBP nach oben.
Um 16:28 Uhr stieg die Tesco-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 4,73 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'455 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Tesco-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,74 GBP aus. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,71 GBP. Zuletzt wechselten via London 2'019'859 Tesco-Aktien den Besitzer.
Am 25.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,08 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 24.01.2026 auf bis zu 4,12 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesco-Aktie mit einem Verlust von 12,88 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2026 erhielten Tesco-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,155 GBP.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Tesco am 08.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 12.04.2028 dürfte Tesco die Q4 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Tesco-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 0,309 GBP fest.
Redaktion finanzen.ch
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