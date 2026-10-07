Tesco Aktie News: Tesco am Mittag fester

Im London-Handel gewannen die Tesco-Papiere um 12:28 Uhr 0,5 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'487 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Tesco-Aktie bis auf 4,74 GBP zu. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,71 GBP. Zuletzt wechselten 992'458 Tesco-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 5,08 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesco-Aktie 7,51 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 24.01.2026 auf bis zu 4,12 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,155 GBP, nach 0,140 GBP im Jahr 2026.

Die Tesco-Bilanz für Q2 2027 wird am 08.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2028-Bilanz auf den 12.04.2028.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,309 GBP je Tesco-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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