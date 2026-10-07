Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
07.10.2026 12:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Mittag fester
Die Aktie von Tesco gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Tesco-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 4,73 GBP.
Im London-Handel gewannen die Tesco-Papiere um 12:28 Uhr 0,5 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'487 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Tesco-Aktie bis auf 4,74 GBP zu. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,71 GBP. Zuletzt wechselten 992'458 Tesco-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 5,08 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesco-Aktie 7,51 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 24.01.2026 auf bis zu 4,12 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,155 GBP, nach 0,140 GBP im Jahr 2026.
Die Tesco-Bilanz für Q2 2027 wird am 08.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2028-Bilanz auf den 12.04.2028.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,309 GBP je Tesco-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie
FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: Das ist die Dividende von Tesco
Warren Buffett: Wie Fehler seine Anlagestrategie geprägt haben
FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Tesco-Aktionäre freuen
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tesco PLC
|
16:29
|Tesco Aktie News: Tesco am Nachmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:29
|Tesco Aktie News: Tesco am Mittag fester (finanzen.ch)
|
09:29
|Tesco Aktie News: Tesco am Mittwochvormittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
05.10.26
|FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tesco von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
01.10.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
28.09.26
|FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesco-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Tesco PLC
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI begab sich auf Richtungssuche -- DAX geht deutlich tiefer in den Feierabend -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt geriet derweil ins Stocken. Die US-Börsen geben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.