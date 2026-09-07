Tesco Aktie News: Tesco am Vormittag gesucht

Das Papier von Tesco konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 4,76 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'811 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Tesco-Aktie bei 4,77 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,72 GBP. Zuletzt wechselten via London 143'810 Tesco-Aktien den Besitzer.

Am 25.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,08 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie. Am 24.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 4,12 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Tesco-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,140 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,157 GBP aus.

Voraussichtlich am 08.10.2026 dürfte Tesco Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Tesco möglicherweise am 06.10.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,309 GBP je Aktie in den Tesco-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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