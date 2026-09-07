Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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07.09.2026 16:29:00
Tesco Aktie News: Tesco verteuert sich am Montagnachmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tesco. Das Papier von Tesco konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 4,77 GBP.
Die Tesco-Aktie stieg im London-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 4,77 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'835 Punkten liegt. In der Spitze legte die Tesco-Aktie bis auf 4,80 GBP zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,72 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1'465'261 Tesco-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 5,08 GBP. 6,41 Prozent Plus fehlen der Tesco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.01.2026 (4,12 GBP). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesco-Aktie 13,74 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,157 GBP. Im Vorjahr hatte Tesco 0,140 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Tesco am 08.10.2026 präsentieren. Tesco dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 06.10.2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesco-Aktie in Höhe von 0,309 GBP im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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