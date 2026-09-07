Tesco Aktie News: Tesco am Mittag im Aufwind

Die Tesco-Aktie stieg im London-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 4,78 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'849 Punkten liegt. Die Tesco-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,78 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,72 GBP. Von der Tesco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 856'941 Stück gehandelt.

Bei 5,08 GBP markierte der Titel am 25.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 6,28 Prozent Plus fehlen der Tesco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,12 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,140 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,157 GBP.

Tesco wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 08.10.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 06.10.2027 dürfte Tesco die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,309 GBP je Tesco-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: Das ist die Dividende von Tesco

Warren Buffett: Wie Fehler seine Anlagestrategie geprägt haben

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Tesco-Aktionäre freuen