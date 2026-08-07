Tesco Aktie News: Tesco am Vormittag billiger

Der Tesco-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 4,74 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'886 Punkten liegt. Die Tesco-Aktie sank bis auf 4,73 GBP. Mit einem Wert von 4,75 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 202'539 Tesco-Aktien den Besitzer.

Am 25.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,08 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesco-Aktie derzeit noch 7,13 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.08.2025 bei 4,07 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Tesco-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,156 GBP ausgeschüttet werden.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Tesco wird am 08.10.2026 gerechnet. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Tesco möglicherweise am 06.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,308 GBP je Tesco-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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