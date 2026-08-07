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07.08.2026 16:29:00

Tesco Aktie News: Tesco schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Tesco Aktie News: Tesco schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Tesco. Zuletzt ging es für das Tesco-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 4,76 GBP.

Tesco
5.14 CHF -0.27%
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Um 16:28 Uhr sprang die Tesco-Aktie im London-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 4,76 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'910 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Tesco-Aktie bei 4,77 GBP. Bei 4,75 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'260'377 Tesco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 5,08 GBP markierte der Titel am 25.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesco-Aktie somit 6,22 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2025 bei 4,07 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesco-Aktie derzeit noch 14,59 Prozent Luft nach unten.

Für Tesco-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,156 GBP ausgeschüttet werden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Tesco am 08.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 06.10.2027.

In der Tesco-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,308 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ESB Professional / Shutterstock.com
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