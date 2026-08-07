Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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07.08.2026 12:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Mittag im Minusbereich
Die Aktie von Tesco gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesco-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 4,72 GBP abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Tesco nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,8 Prozent auf 4,72 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'931 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Tesco-Aktie ging bis auf 4,70 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,75 GBP. Bisher wurden heute 1'329'381 Tesco-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 5,08 GBP. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 7,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 4,07 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 16,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Tesco seine Aktionäre 2026 mit 0,140 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,156 GBP je Aktie ausschütten.
Am 08.10.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Tesco veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Tesco-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 06.10.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesco-Aktie in Höhe von 0,308 GBP im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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