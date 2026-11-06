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06.11.2026 09:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Vormittag mit Abschlägen
Die Aktie von Tesco gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesco-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 1,4 Prozent auf 5,53 GBP ab.
Um 09:28 Uhr fiel die Tesco-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 5,53 GBP ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'612 Punkten liegt. Die Tesco-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,50 GBP nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,54 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 271'078 Tesco-Aktien den Besitzer.
Am 05.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,67 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesco-Aktie somit 2,54 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.01.2026 (4,12 GBP). Mit Abgaben von 25,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Tesco seine Aktionäre 2026 mit 0,140 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,158 GBP je Aktie ausschütten.
Mit der Q4 2027-Bilanzvorlage von Tesco wird am 14.04.2027 gerechnet. Am 12.04.2028 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2028 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 0,317 GBP je Tesco-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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