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06.11.2026 16:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Nachmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Tesco gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Tesco-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,0 Prozent auf 5,50 GBP.
Die Tesco-Aktie musste um 16:28 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 5,50 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'623 Punkten realisiert. Der Kurs der Tesco-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,45 GBP nach. Mit einem Wert von 5,54 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'504'542 Tesco-Aktien umgesetzt.
Bei 5,67 GBP markierte der Titel am 05.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 3,20 Prozent Plus fehlen der Tesco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 4,12 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.01.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesco-Aktie mit einem Verlust von 25,07 Prozent wieder erreichen.
Tesco-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,140 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,158 GBP aus.
Die Tesco-Bilanz für Q4 2027 wird am 14.04.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Tesco-Ergebnisse für Q4 2028 erwarten Experten am 12.04.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 0,317 GBP je Tesco-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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