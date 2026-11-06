Tesco Aktie News: Tesco am Mittag mit roter Tendenz

Die Tesco-Aktie gab im London-Handel um 12:28 Uhr um 2,6 Prozent auf 5,46 GBP nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'541 Punkten steht. Im Tief verlor die Tesco-Aktie bis auf 5,46 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,54 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1'378'671 Tesco-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2026 auf bis zu 5,67 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 3,85 Prozent Plus fehlen der Tesco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.01.2026 (4,12 GBP). Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 32,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,140 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,158 GBP je Tesco-Aktie.

Die Tesco-Bilanz für Q4 2027 wird am 14.04.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2028-Finanzergebnisse von Tesco rechnen Experten am 12.04.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,317 GBP je Aktie in den Tesco-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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