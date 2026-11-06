|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.11.2026 12:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Mittag mit roter Tendenz
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Tesco. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesco nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 5,46 GBP.
Die Tesco-Aktie gab im London-Handel um 12:28 Uhr um 2,6 Prozent auf 5,46 GBP nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'541 Punkten steht. Im Tief verlor die Tesco-Aktie bis auf 5,46 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,54 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1'378'671 Tesco-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2026 auf bis zu 5,67 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 3,85 Prozent Plus fehlen der Tesco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.01.2026 (4,12 GBP). Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 32,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 0,140 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,158 GBP je Tesco-Aktie.
Die Tesco-Bilanz für Q4 2027 wird am 14.04.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2028-Finanzergebnisse von Tesco rechnen Experten am 12.04.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,317 GBP je Aktie in den Tesco-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie
Tesco zieht sich aus Tschechien und der Slowakei zurück und verkauft an Ahold Delhaize - Aktien im Plus
FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: Das ist die Dividende von Tesco
Warren Buffett: Wie Fehler seine Anlagestrategie geprägt haben
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tesco PLC
|
06.11.26
|Tesco Aktie News: Tesco am Nachmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Tesco Aktie News: Tesco am Mittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Tesco Aktie News: Tesco am Vormittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
02.11.26
|FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesco-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Tesco zieht sich aus Tschechien und der Slowakei zurück und verkauft an Ahold Delhaize - Aktien im Plus (Dow Jones)
|
26.10.26
|FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesco von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 mittags schwächer (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Tesco PLC
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.