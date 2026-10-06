Tesco Aktie News: Tesco steigt am Dienstagvormittag

Das Papier von Tesco konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,7 Prozent auf 4,73 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'567 Punkten tendiert. Bei 4,74 GBP markierte die Tesco-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,73 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten 144'033 Tesco-Aktien den Besitzer.

Bei 5,08 GBP erreichte der Titel am 25.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 6,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.01.2026 (4,12 GBP). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,155 GBP.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.10.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2028-Kennzahlen am 12.04.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesco einen Gewinn von 0,309 GBP je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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