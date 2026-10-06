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06.10.2026 16:29:00

Tesco Aktie News: Tesco am Nachmittag behauptet

Tesco Aktie News: Tesco am Nachmittag behauptet

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Tesco. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Tesco-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 4,70 GBP.

Tesco
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Die Tesco-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 4,70 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'516 Punkten tendiert. Die Tesco-Aktie legte bis auf 4,74 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die grössten Abgaben verzeichnete die Tesco-Aktie bis auf 4,69 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,73 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'459'097 Tesco-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,08 GBP erreichte der Titel am 25.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 4,12 GBP erreichte der Anteilsschein am 24.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,140 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,155 GBP je Tesco-Aktie.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 08.10.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2028-Kennzahlen am 12.04.2028.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Tesco-Gewinn in Höhe von 0,309 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: laviana / Shutterstock.com
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