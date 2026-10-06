Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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06.10.2026 12:29:00
Tesco Aktie News: Tesco zeigt sich am Mittag freundlich
Die Aktie von Tesco gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 4,72 GBP zu.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 4,72 GBP zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'571 Punkten liegt. Die Tesco-Aktie legte bis auf 4,74 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,73 GBP. Zuletzt wechselten via London 717'399 Tesco-Aktien den Besitzer.
Am 25.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,08 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,74 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 4,12 GBP fiel das Papier am 24.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für Tesco-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,155 GBP ausgeschüttet werden.
Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Tesco wird am 08.10.2026 gerechnet. Tesco dürfte die Q4 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 12.04.2028 präsentieren.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,309 GBP je Tesco-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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