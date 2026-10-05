Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’708 0.3%  SPI 19’460 0.3%  Dow 51’177 0.5%  DAX 25’198 -0.1%  Euro 0.9287 -0.4%  EStoxx50 6’229 -0.1%  Gold 4’168 0.6%  Bitcoin 71’656 0.0%  Dollar 0.8293 0.1%  Öl 100.9 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Montagvormittag
SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor 10 Jahren abgeworfen
DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Merck von vor 5 Jahren bedeutet
SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Givaudan von vor 5 Jahren bedeutet
SMI-Wert UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor einem Jahr eingebracht
Suche...

Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.10.2026 09:29:00

Tesco Aktie News: Tesco am Montagvormittag mit stabiler Tendenz

Tesco Aktie News: Tesco am Montagvormittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Tesco zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Im London-Handel kam die Tesco-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 4,69 GBP.

Tesco
5.13 CHF 0.08%
Kaufen Verkaufen

Die Tesco-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 4,69 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'487 Punkten tendiert. Der Kurs der Tesco-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,72 GBP zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesco-Aktie bisher bei 4,69 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,72 GBP. Zuletzt wechselten 175'206 Tesco-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,08 GBP erreichte der Titel am 25.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 7,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 4,12 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.01.2026). Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 13,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Tesco-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,155 GBP ausgeschüttet werden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Tesco am 08.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Tesco-Anleger Experten zufolge am 06.10.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,309 GBP je Aktie in den Tesco-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: Das ist die Dividende von Tesco

Warren Buffett: Wie Fehler seine Anlagestrategie geprägt haben

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Tesco-Aktionäre freuen


Bildquelle: WHYFRAME / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Tesco PLC

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?