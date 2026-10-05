Tesco Aktie News: Tesco am Montagvormittag mit stabiler Tendenz

Die Tesco-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 4,69 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'487 Punkten tendiert. Der Kurs der Tesco-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,72 GBP zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesco-Aktie bisher bei 4,69 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,72 GBP. Zuletzt wechselten 175'206 Tesco-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,08 GBP erreichte der Titel am 25.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 7,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 4,12 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.01.2026). Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 13,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Tesco-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,155 GBP ausgeschüttet werden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Tesco am 08.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Tesco-Anleger Experten zufolge am 06.10.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,309 GBP je Aktie in den Tesco-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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