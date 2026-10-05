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05.10.2026 16:29:00

Tesco Aktie News: Tesco zeigt sich am Nachmittag fester

Tesco Aktie News: Tesco zeigt sich am Nachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Tesco. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 4,70 GBP zu.

Tesco
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Um 16:28 Uhr wies die Tesco-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 4,70 GBP nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'503 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Tesco-Aktie sogar auf 4,73 GBP. Mit einem Wert von 4,72 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 2'230'431 Tesco-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,08 GBP. Dieser Kurs wurde am 25.02.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesco-Aktie 8,09 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.01.2026 bei 4,12 GBP. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 14,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Tesco-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,140 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,155 GBP belaufen.

Tesco dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 08.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Tesco.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,309 GBP je Tesco-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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