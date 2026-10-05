Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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05.10.2026 12:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Montagmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Tesco. Das Papier von Tesco legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 4,71 GBP.
Um 12:28 Uhr stieg die Tesco-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 4,71 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'480 Punkten steht. Der Kurs der Tesco-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,72 GBP zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,72 GBP. Zuletzt wurden via London 754'315 Tesco-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 5,08 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,12 GBP. Dieser Wert wurde am 24.01.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 0,140 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,155 GBP je Tesco-Aktie.
Tesco dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 08.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 06.10.2027.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,309 GBP je Tesco-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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