Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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04.09.2026 09:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Freitagvormittag gefragt
Die Aktie von Tesco gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesco nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 4,69 GBP.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Tesco zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,1 Prozent auf 4,69 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'812 Punkten notiert. In der Spitze legte die Tesco-Aktie bis auf 4,69 GBP zu. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,68 GBP. Bisher wurden via London 274'485 Tesco-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2026 auf bis zu 5,08 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 24.01.2026 Kursverluste bis auf 4,12 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie.
Nach 0,140 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,157 GBP je Tesco-Aktie.
Am 08.10.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Tesco-Anleger Experten zufolge am 06.10.2027 werfen.
Von Analysten wird erwartet, dass Tesco im Jahr 2027 0,309 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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