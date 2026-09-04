Tesco Aktie News: Tesco macht am Nachmittag Boden gut

Die Tesco-Aktie konnte um 16:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 4,74 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'815 Punkten liegt. Bei 4,75 GBP erreichte die Tesco-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,68 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'424'796 Tesco-Aktien umgesetzt.

Bei 5,08 GBP markierte der Titel am 25.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesco-Aktie derzeit noch 7,08 Prozent Luft nach oben. Bei 4,12 GBP fiel das Papier am 24.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Tesco-Aktie ist somit 13,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,157 GBP, nach 0,140 GBP im Jahr 2026.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.10.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 06.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Tesco im Jahr 2027 0,309 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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