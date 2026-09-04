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04.09.2026 12:29:00

Tesco Aktie News: Tesco gewinnt am Freitagmittag an Boden

Tesco Aktie News: Tesco gewinnt am Freitagmittag an Boden

Die Aktie von Tesco gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Tesco-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 4,72 GBP.

Tesco
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 4,72 GBP zu. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'830 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Tesco-Aktie bis auf 4,73 GBP zu. Bei 4,68 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 696'333 Tesco-Aktien gehandelt.

Am 25.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,08 GBP an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie. Am 24.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 4,12 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesco-Aktie derzeit noch 12,76 Prozent Luft nach unten.

Tesco-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,140 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,157 GBP aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Tesco am 08.10.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Tesco-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 06.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 0,309 GBP je Tesco-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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