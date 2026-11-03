Tesco Aktie News: Tesco am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Um 09:28 Uhr wies die Tesco-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 5,48 GBP nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'726 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Tesco-Aktie sogar auf 5,49 GBP. Mit einem Wert von 5,49 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via London 215'940 Tesco-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.11.2026 bei 5,49 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,12 GBP. Dieser Wert wurde am 24.01.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,158 GBP. Im Vorjahr hatte Tesco 0,140 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Voraussichtlich am 14.04.2027 dürfte Tesco Anlegern einen Blick in die Q4 2027-Bilanz gewähren. Die Q4 2028-Finanzergebnisse könnte Tesco möglicherweise am 12.04.2028 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,317 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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