|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
03.11.2026 12:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Dienstagmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Tesco gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesco nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 5,41 GBP.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 5,41 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'702 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Tesco-Aktie bei 5,40 GBP. Bei 5,49 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden heute 2'291'067 Tesco-Aktien gehandelt.
Bei 5,49 GBP erreichte der Titel am 02.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.01.2026 bei 4,12 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie.
Für Tesco-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,158 GBP ausgeschüttet werden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2027 dürfte Tesco am 14.04.2027 präsentieren. Am 12.04.2028 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2028 präsentieren.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,317 GBP je Tesco-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie
Tesco zieht sich aus Tschechien und der Slowakei zurück und verkauft an Ahold Delhaize - Aktien im Plus
FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: Das ist die Dividende von Tesco
Warren Buffett: Wie Fehler seine Anlagestrategie geprägt haben
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tesco PLC
|
03.11.26
|Tesco Aktie News: Tesco wird am Nachmittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Tesco Aktie News: Tesco am Dienstagmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Tesco Aktie News: Tesco am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
02.11.26
|FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesco-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Tesco zieht sich aus Tschechien und der Slowakei zurück und verkauft an Ahold Delhaize - Aktien im Plus (Dow Jones)
|
26.10.26
|FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesco von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 mittags schwächer (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Tesco PLC
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwere Niederlage für Trump: SMI und DAX starten stabil -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich kaum verändert, während auch der deutsche Leitindex auf der Stelle tritt. Die Börsen in Fernost entwickeln sich zur Wochenmitte uneinheitlich.