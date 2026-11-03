Tesco Aktie News: Tesco am Dienstagmittag mit Kursverlusten

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 5,41 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'702 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Tesco-Aktie bei 5,40 GBP. Bei 5,49 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden heute 2'291'067 Tesco-Aktien gehandelt.

Bei 5,49 GBP erreichte der Titel am 02.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.01.2026 bei 4,12 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie.

Für Tesco-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,158 GBP ausgeschüttet werden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2027 dürfte Tesco am 14.04.2027 präsentieren. Am 12.04.2028 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,317 GBP je Tesco-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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