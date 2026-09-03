Tesco Aktie News: Tesco am Vormittag ohne grosse Veränderung

Die Tesco-Aktie notierte im London-Handel um 09:28 Uhr bei 4,67 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'760 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Tesco-Aktie bei 4,68 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Die Tesco-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,66 GBP nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,66 GBP. Zuletzt wechselten via London 116'925 Tesco-Aktien den Besitzer.

Am 25.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,08 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 8,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,12 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesco-Aktie 11,78 Prozent sinken.

Für Tesco-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,157 GBP ausgeschüttet werden.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 08.10.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Tesco rechnen Experten am 06.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesco im Jahr 2027 0,309 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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